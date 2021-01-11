Nevşehir Valisi Becel: Kapodokya'da 305 yapının yıkımı sağlanacak



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya bölgesinde 2019 ve 2020 yıllarda 310 kaçak yapının yıkıldığını, 305 yapının da yıkımının sağlanacağını belirtti.

Vali İnci Sezer Becel, Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentte koronavirüs önlemlerinin başarı ile yürütüldüğünü söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam ettiğini belirten Vali Becel, "Hafta sonu başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ülke genelindeki yansımaları olduğu gibi, Nevşehir'de de çok ciddi yansımaları olduğu net. Kısıtlamanın başladığı tarihten öncesi dönem ile dün itibariyle kıyasladığımızda yüzde 72 oranındaki bir düşüşü gözlemliyoruz. Yoğun bakım doluluk oranlarında çok ciddi bir düşüş var. Dün itibarıyla yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranı yüzde 59,8'e düştü. Bu ideal bir oran. Yüzde 70'lerin üzerine çıktığında sıkıntılı. Uygulanan tedbirlerin, yılbaşı süresince yaptığımız yoğun denetimler, ticari taksi, şehirlerarası otobüs, şehir giriş çıkışları, mekan denetimlerinin pandemi ile mücadelede çok olumlu sonuç verdiğini memnuniyetle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'305 YAPININ YIKIMI SAĞLANACAK'

Kapadokya bölgesindeki kaçak yapılara dikkat çeken Vali Becel, "Kapadokya bölgesinin değişik merkezlerinde 1'inci derecede doğal sit ve 1'inci derecede arkeolojik sit alanlarındaki kesin yapılaşma yasağının bulunduğu alanlarda halen 305 yapının yıkımı sağlanacak. 2019 yılında 239 ve 2020 yılında da 71 olmak üzere toplamda 310 yapının yıkımı gerçekleşti. Halen bu bölgelerde 305 farklı büyüklüklerde yapıların yıkımına ilişkin kararları da uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER

2021-01-11 16:34:16



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