Kayseri'de 24 adrese eş zamanlı operasyon

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince; haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 kişiye yönelik, 42 ekip ve 107 personelin katılımı ile 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıslardan 13’ü yakalanırken, 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.