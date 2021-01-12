Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “Şehrin takımını kapatacaksak, buna hep birlikte karar vermeliyiz” denildi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada; "15 senelik Süper Lig tarihimizde 3 kez Avrupa Finali, 2 kez Eurolig Final 8, 1 kez Türkiye Finali ve 1 kez de Türkiye Kupası finali oynayan takımımız 6 kez isim değiştirmiş ve hep son anda kurulan kadrolarla büyük başarılar kazanmıştır. Unutmayalım ki kadın basketbolunda 'Avrupa Seyirci' rekoru hala bu kulübe aittir. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bu sezonun ilk yarısını geride bırakmış ikinci yarı maçlarına başlamış bulunuyoruz. Ancak büyük başarılara alışık taraftarlarımızı aldığımız mağlubiyet ve kötü sonuçlarla üzdüğümüzün farkındayız. Ama gelgelelim ne kadar büyük kulüp olursanız olun şehrin desteğini arkanıza almaz iseniz başarılar hep gelip geçici olur. Maddi sıkıntılar boy gösterir. Kayserispor bu şehrin tabi ki bir marka değeri, olmaya da devam edecek. Aldığı başarılı sonuçlar herkes gibi bizim de göğsümüzü kabartacak. Ancak kimse unutmasın ki Bellona Kayseri Basketbol da bu şehrin marka değeridir. Ve gereken değeri hem şehrin büyükleri hem de sevgili basın mensupları göstermelidir. Öncelikle bu takıma hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Onursal başkanımız Sn. Mehmet Özhaseki’ye ve bir Kayserili gibi davranıp elinden gelen her şeyi yapan Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin’e ne kadar teşekkür etsek azdır. Ama beklentimiz bütün şehrin bu takımı sahiplenmesi ve desteklemesidir. Bu takımın en büyük destekçisi ve asıl sahibi 8 senedir olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi’dir. Özhaseki bakanımızın desteği ile hayatta kalan bu kulüp, bakanımızdan sonra önceki dönem Belediye Başkanımız Mustafa Çelik tarafından da çok desteklenmiş ve bu günlere gelmiştir. Ancak yerel seçimlerden sonra değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Memduh Büyükkılıç başkanımızın büyükşehir belediye başkanı olmasından sonra hiçbir destek alamamış, her geçen gün dibe doğru ilerlemiştir. Şayet bu kulüp hayatta kalmayacak, desteklenmeyecek ise kapısına kilit vurmak en basit yoludur. İçinde bulunduğumuz maddi manevi zorlu dönemde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın ve değerli büyüklerimizin şehrimizin güzide kulübüne sahip çıkarak, eski başarılı günlerimize dönmeyi arzu ediyoruz. Gerek Pandemi’nin getirdiği zorluklar, gerekse ekonomik şartlardan dolayı kulübümüzün ayakta kalması mümkün gözükmemektedir. Kulübümüzün, şehrimizden gerekli desteği alamaması durumunda ne yazık ki bu sezonu bile tamamlaması zordur" ifadelerine yer verildi.

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