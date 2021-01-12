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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den 33 bin işyerinde denetim

İHA

Büyükşehir'den 33 bin işyerinde denetim

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Covid19 salgını ile mücadele kapsamında toplu yaşam ve toplu kullanım alanlarını daha güvenilir hale getirmek amacıyla 2020 yılında toplam 33 bin iş yerine denetim gerçekleştirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadele kapsamında vatandaşların sağlığını, huzurunu ve kamu düzenini sağlamak amacıyla maske, mesafe ve temizlik kurallarının tüm iş kolları ve yaşam alanlarında uyulması ve belirlenen tedbirlere göre hareket edilmesi amacıyla 2020 yılında çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Berber, kuaför, güzellik merkezi, cafe, çay bahçesi, kıraathahe, düğün salonu, alışveriş merkezleri, hal kompleksi, pazar yerleri, hamam, lokanta, spor merkezleri, halı saha, bilardo salonu gibi işyerlerinde yapılan denetimlerde ekipler hem vatandaşları bilgilendirdi, hem de maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından Alo 153 Çağrı Merkezi’ne ve CİMER’E gelen bin 883 talep ve istekler incelenerek sonuçlandırıldı ve tamamına yazılı olarak cevap verildi. Ayrıca ana arterler, kavşaklar, bulvarlarda cam silen, mendil satan, şehir merkezinde, cami önlerinde dilencilik yapan toplam 916 kişiye müdahale eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından küçük yaşta çalıştırılan ve dilendirilen 96 çocuk şubeye teslim edildi. Görüntü kirliliği ve haksız rekabete neden olan bin 559 seyyar satıcı ekipler tarafından bulundukları yerden men edildi.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2021 yılında da salgınla mücadele kapsamında “Güvenli Kayseri” için çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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