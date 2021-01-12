Büyükşehirden dolandırıcılık uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişi ya da kişilerin bulunduğunun anlaşıldığını açıklayarak, bu tür aramalara karşı uyarıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, genel sekreter veya bürokratların isimleri kullanılarak bağış veya yardım talep edildiğine yönelik bilgilerin yansıdığı belirtilerek, “Hemşehrilerimizin dolandırıcılık mağduru olmaması için bu kişilere asla itibar etmemesini istiyoruz” denildi. “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı, Genel Sekreteri ya da yöneticileri hiçbir şekilde bu tür talepte bulunmamaktadır” ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan iyi niyeti su istimal eden bu kişilere asla itibar etmemeleri istendi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek telefon ve taleplerin dikkate alınmaması ve bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiği de ifade edildi.

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