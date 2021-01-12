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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Meclisi'nden 'Erciyes' hamlesi

İHA

Büyükşehir Meclisi'nden 'Erciyes' hamlesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes’te Kovid19 kısıtlamalarının kayak turizmine olumsuz etkilerini azaltmak ve seferlerin devam etmesini sağlamak amacıyla tur operatörleri, turizm acenteleri, otel işletmelerine 50 adet ve üzeri bilet alımlarında yüzde 50 indirim yapılması kararı alındığını açıkladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlığında yapılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda Erciyes ile ilgili önemli bir konuyu gündeme getirdi. Mecliste, Erciyes Master Planı ile birlikte Türkiye’nin en önemli kış turizmlerinden birisi olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi ile ilgili önemli karara imza atıldı.
ERCİYES’E SEFERLERİN DEVAM ETMESİ İÇİN BİLETLERDE YÜZDE 50 İNDİRİM
Başkan Büyükkılıç tarafından gündeme getirilen önergede, Erciyes’te Kovid19 kısıtlamalarının kayak turizmine olumsuz etkilerini azaltmak, şehre gelecek yabancı turistlerin rezervasyonlarını iptal etmelerini engellemek ve seferlerin devam etmesini sağlamak amacıyla tur operatörleri, turizm acenteleri, otel işletmelerine 11 Ocak 2021 itibariyle her bir bilet kategorisinde 50 adet ve üzeri alımlarda yüzde 50 indirim yapılması istendi. Önerge meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 adet son teknoloji mekanik tesis, 34 farklı toplamda 102 kilometre kayak pistleri ve 154 adet suni kar makinesi ile kayak garantisi sunan Erciyes Kayak Merkezi’nin hafta içi yerli ve yabancı misafirlerini ağırladığını, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan bu kararın hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili karar dışında mecliste alınan önemli kararları da bir kez daha hatırlatarak, “Covid 19 salgınında her zaman esnafımızın yanında olduk. Mülkiyeti belediyemize ait işyerlerindeki kiracılarımıza % 50 indirim uygulayacağız. Yaptığımız desteğin belediyemize maliyeti 2. 3 Milyon TL’nin üzerinde olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca servisçi esnafımızın vize ücretlerini 1 yıl erteleyerek desteklerimizi sürdürdük. Esnafımızı seviyor, şehrimizi seviyor, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
Erciyes Kayak Merkezi yeni tip koronavirüsle (Kovid19) mücadele sürecinde dünyada ilk kez Güvenli Kayak Merkezi sertifikası alarak kayak severlere güvenli ve sağlıklı tatil imkanı sunuyor.

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