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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas Osman-Nevriye ASM açılış için gün sayıyor

İHA

Talas Osman-Nevriye ASM açılış için gün sayıyor

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerinde hayırsever Osman Akgöz tarafından yaptırılan OsmanNeyire Akgöz Aile Sağlığı Merkezi inşaatında sona gelindi.
Mevlana Mahallesi Anayurt Küme Evleri Yolu üzerindeki çalışmaları tamamlanmak üzere olan merkezin mobilya yerleştirilmesi ve çevre düzenleme işleri tüm hızıyla devam ediyor. 3 ay gibi kısa bir süre de tamamlanma aşamasına gelen merkez, bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap vermiş olacak.
2 katlı ve 800 metrekare kapalı alana sahip olan aile sağlığı merkezi tamamlandığında yaklaşık 16 bin kişiye hizmet vermesi planlanıyor.
ÇOK KAPSAMLI HİZMET VERECEK
Son teknoloji ürünü cihazların hizmet vereceği merkezde sekreteryasıyla birlikte 5 hekimin aynı anda çalışabileceği bölümlerin yanın da tıbbi müdahale odası, laboratuvar, toplantı odası, gebe takip odası ve arşiv bulunuyor.
İnşaatına pandemi döneminde başlanan aile sağlığı merkezinin temeline ilk harç, 15 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen törenle konulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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