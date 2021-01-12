Kayseri. snowboard'da madalyaları topladı

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Erzurum’da yapılan Snowboard 1. Etap müsabakalarında Kayserili sporcular 2 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Snowboard 1. Etap müsabakaları 910 Ocak tarihlerinde Erzurum'da organize edildi.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporcular 2 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Müsabakalardan madalyalar ile dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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