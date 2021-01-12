Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri: 96- Adana Basketbol:73

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Adana Basketbol'u 9673 mağlup etti.



Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç xx (4), Zeynep Öykü Kalbisagde xx (5), Melis Gülcan xxx (13), Ayşegül Günay Aladağ xx (6), Gülse Uğur x (2), Maja Miljkovic x (1), Cansu Çolakoğlu x (2), Fatma Dikmen x (2), Mikiah Harrigan xx (10), Kalani Brown xxx (20), Esra Ural Topuz xx (10), Tyasha Harris xxx (21)

Adana Basketbol: Raushan Gültekin x (2), Nathalie Marie Fontaine xxx (17), Ezgi Manlacı xx (12), Ladin Özel x (2), Gabija Meskonyte x (4), Öykü Taşkın x (5), Gülfer Tokatlı xx (7), Montrelle Wallace xxx (16), İlknur Yıldızhan xx (8)

Periyotlar: 1.Periyot: 3220 (Bellona Kayseri lehine) 2.Periyot: 2514 (Bellona Kayseri lehine) 3.Periyot: 2115 (Bellona Kayseri lehine) 4.Periyot: 1824 (Adana Basketbol lehine)

Devre: 5734 (Bellona Kayseri lehine)

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