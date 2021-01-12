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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'a eski başkandan destek

İHA

Kayserispor'a eski başkandan destek

Hes Kablo Kayserispor eski başkanı Yaşar Öz kulübe destek verdi.
Hes Kablo Kayserispor kulübü tarafından yürütülen Vefa Paketi'ne destekler devam ediyor. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün yakından ilgilendiği vefa paketine kulübün eski başkanlarından Yaşar Öz de destek verdi.Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Kayserispor Kulübü eski başkanı sayın Yaşar Öz, vefa kampanyamıza tam destek dedi ve en üst sınırdan bizleri onurlandırdı. Kendisi ve ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklaması yaptı.
Mustafa Tokgöz, ayrıca Haseki tekstil ortaklarından Enes Özhaseki'nin, Metal Matris Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır'ın, Kayseri Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarının da vefa paketi alarak kulübe destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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