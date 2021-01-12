Bellona Kayseri Basketbol - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 96-73

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 4, Zeynep Öykü 5, Melis 13, Ayşegül 6, Gülse 2, Maja 1, Cansu 2, Fatma 2, Harrigan 10, Brown 20, Esra 10, Harris 21

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BASKETBOL: Raushan 2, Marie 17, Ezgi 12, Ladin Özel 2, Mieskonyte 4, Öykü 5, Gülfer 7, Montrelle 16, İlknur 8, Güneş Köksal1'İNCİ PERİYOT: 32-20

DEVRE: 57-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-49Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 96-73'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla ev sahibi takımdan Harris oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-01-12 18:19:53



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