Bellona Kayseri Basketbol - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 96-73

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 4, Zeynep Öykü 5, Melis 13, Ayşegül 6, Gülse 2, Maja 1, Cansu 2, Fatma 2, Harrigan 10, Brown 20, Esra 10, Harris 21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA BASKETBOL: Raushan 2, Marie 17, Ezgi 12, Ladin Özel 2, Mieskonyte 4, Öykü 5, Gülfer 7, Montrelle 16, İlknur 8, Güneş Köksal1'İNCİ PERİYOT: 32-20
DEVRE: 57-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-49Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 96-73'lük skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla ev sahibi takımdan Harris oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-01-12 18:19:53
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