Bellona Kayseri 5.kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 5. galibiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 5. galibiyetini aldı. Ligin 17. haftasında sahasında Büyükşehir Belediyespor Adana Basketbol ile karşılaşan SarıKırmızılı ekip, 9673’luk skorla kazanmayı başardı.
17 maçta 12 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 5 kez de kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılı takım sahasında oynadığı Ormanspor, Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Adana Basketbol maçlarını kazandı.
Bellona Kayseri Basketbol, yeni yıldaki ikinci galibiyetini aldı. Ligdeki puanını 22 yapan SarıKırmızılılar 18.haftada deplasmanda Nesibe Aydın’a konuk olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.