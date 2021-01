İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında birinci olan KAYÜ mezunu diplomasını Karamustafa’dan aldı

Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olan ve geçen yıl girdiği 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında alanında Türkiye birincisi olan Emre Çınar’a diplomasını Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa takdim etti.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen törende mezun öğrenci Emre Çınar’ı sınav başarısından dolayı kutlayan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi olarak mezun Emre Çınar’ın başarısından gurur duyduklarını belirtti.

Rektör Karamustafa, “Öğrencilerimizin iyi bir kariyere sahip olmaları için yapmış oldukları çalışmalar için her daim yol gösterici olarak ülkemizin daha da ileriye gitmesi için her mezunumuzu donatacak iyi bir eğitim veriyoruz. Fakat öğrencilerimizin çalışması, ekstra gayret göstermeleri de son derece önemlidir. Bu manada arkadaşlarım adına, öğretim elemanlarımız adına, üniversitemiz adına bugün burada diplomasını verdiğimiz başarılı mezunumuzu tebrik ediyorum. Kendisi verilenleri nitelikli bir şekilde pekiştirmiş, nitelikli bir şekilde süzgeçten geçirmiş ve bunu da yansıtabilmiştir. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz” dedi.

Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğr. Gör. Enes Gündüz ise öğrencisini tebrik etti ve programlarında ders veren hocaların iş güvenliği uzmanlığı eğitiminde görev almasının bu başarıda etkili olduğunu ifade etti.

ÖSYM tarafından Merkezi olarak yapılmış olan 2020 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında alanında Türkiye birincisi olan Emre Çınar da, “İlk defa girdiğim bir sınavdı. Çalışan için her sınav çok kolay, çalışmayana her sınav zordur. Sınavda başarılı olmamda Kayseri Üniversitesi’nin bana vermiş olduğu kaliteli eğitim etkili olmuştur. En başta hocalarıma ve sizlere çok teşekkür ediyorum. En büyük etken kaliteli bir eğitim. Onu da bu üniversitede rahatlıkla aldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğr. Gör. Enes Gündüz, mezun öğrencisinin mezuniyet kuşağını bağladı ve Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise diploma ve hediyesini takdim etti.

