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Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi yönetim kuruluna 2020 yılında gerçekleştirilen hizmetleri anlattı

İHA

Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi yönetim kuruluna 2020 yılında gerçekleştirilen hizmetleri anlattı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı yatırım ve hizmetleri hakkında görsel sunum eşliğinde bilgiler verdi.
Melikgazi Belediye çalışmalarının asfalt, ağaç dikimi, yaya yolları, temizlik işlerinde Covid19 ile mücadele konusunda çok başarılı bir dönem geçirdiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke’nin de katıldığı toplantıda şu açıklamalarda bulundu:
"Belediye olarak en verimli çalışma yapmamız gereken günlerdeyiz. Bölgelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, programlarımızı ve planlarımızı yapıyoruz. Önce mahallelerde tespitlerde bulunuyoruz. Muhtarlarımız ile görüşüyoruz. Sonunda hizmet ve yatırımlarımızı yerine getiriyoruz. Hizmetlerimizi tam ve zamanında yapıyoruz. Zamanında yapılmayan hizmetin eziyete dönüştüğünü çok iyi biliyoruz. 6 okulun bakım onarım çalışmaları yapıldı. Eğitime destek olmak için 2000 tableti öğrencilerimize sunduk. İhtiyaç olan yerlerde sağlık yatırımlarını hayata geçirdik. Bu kapsamda 6 aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu projemiz var. 8 okul yatırımı projemiz, 6 aile sağlığı merkezi ve 112 acil istasyonu, 8 cami, 4 Kur’an kursu yatırımı, 7 akıl küpü çalışma istasyonu, 3 teknoloji sınıfı yatırımı gibi güzel işler hayat buldu. 7 tip modern yeni şadırvanlarımızı birçok mahallede tamamladık. Kentsel dönüşüm kapsamında 1034 daire ve 60 dükkânı hak sahibine teslim ettik. 1 yılda 170 bin ton asfalt ile 170 km yol yaptık. 70 bin ağaç diktik. 100 parkımızı da 1 yıl içinde hayata geçirdik. İlçenin her yerinde hizmet ve yatırım yapıyoruz."
“AK Partinin başarısı teşkilatın özverili ve fedakâr çalışmasının bir sonucudur.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, AK Parti İlçe yönetim kurulu üyelerine, gençlik kolları üyelerine ve özellikle kadın kolları üyelerine Melikgazi Belediyesi çalışmalarına verdikleri desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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