Başkan Palancıoğlu, yenilenebilir ve akıllı enerji uygulamaları toplantısına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlemiş olduğu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de yer aldığı “Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları” konulu telekonferans toplantısına katıldı.

Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla belediyelerde yenilenebilir ve akıllı enerji uygulamalarının konuşulduğunu hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Toplantı da enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda ortak hassasiyetlerimizi paylaştığımız toplantıda, geleceğe dönük atılacak adımları ve yol haritasını istişare etme fırsatı bulduk. Belediyelerin elektrik tedarik anlaşmaları dâhil, enerji maliyetlerini yönetebilmesi noktasında bilgilendirilmesi ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla yapılan toplantı oldukça verimli oldu. Biz enerji ve üretimi konusunda örnek olan bir belediyeyiz. Melikgazi Belediyesi çevre dostu ve kendi elektriğini üreten bir belediyedir. İlçemizde 7 kapalı Pazar yeri ve belediyemizde güneş enerji santrali (GES) bulunmaktadır. Sadece belediyemizin çatısındaki GES ile belediye binamızın elektrik giderinin yüzde 40'ı karşılanmaktadır. Elektrik giderlerini karşıladığımız gibi belli miktarda da belediyemize kar olarak dönüyor. Kendi enerjimizi, kendimiz üretmeye devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak, enerjimizi verimli ve tasarruflu kullanma konusunda öncü adımlar atmaya, bu konuda referans projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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