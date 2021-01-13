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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç, 2021'in ilk büyük projesini hizmete açtı

İHA

Büyükkılıç, 2021'in ilk büyük projesini hizmete açtı

Kayseri’nin kuzeyinde Erkilet Bulvarı’nın devamında Yamula Barajı’na kıyısı bulunan 12 mahalleye hizmet verecek Hıdırellez Yolu’nun ilk etabı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından hizmete açıldı. Başkan Büyükkılıç’ın “Ferhat’ın Şirin için dağları deldiği gibi çalıştık” ifadelerini kullandığı Hıdırellez Yolu’nda 150 bin metreküp yarma, 130 bin metreküp dolgu, 4 adet menfez, 900 metre istinat duvarı, 3 bin metre oto korkuluk ve 2 bin metre su hendeği yapıldı, 10 bin ton asfalt kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk etabı tamamlanarak hizmete açılan yolda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, incelemeler esnasında yaptığı açıklamada “Cenabı Allah’a şükürler olsun, hava şartları da müsaade edince işimiz kolaylaştı. Daha önce ilkbaharda asfaltını yaparız diye düşündüğümüz yolumuzun asfaltını da tamamladık” dedi. Büyük bir özveri ve hummalı bir çalışma ile sona gelinen Hıdrellez Yolu’nda ‘Ferhat ile Şirin’ örneğini veren Başkan Büyükkılıç, “Erkilet’in içerisinden gelip, çevresindeki mahallelere gidecek olan ana arterimizi, adeta Ferhat’ın Şirin için dağları deldiği gibi kanallarıyla, alt yapısıyla ve tüm güzellikleriyle birlikte çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Hem istinat duvarları, hem de korunaklarıyla ve yol çizgileriyle birlikte hizmetimiz tamamlanmış bulunuyor” diye konuştu. Büyükkılıç, 4 kilometrelik yolun tamamının 10 milyon TL’ye mal olacağını söyleyerek, “İnşallah ikinci etabını da tamamladığımızda toplam 4 kilometrelik yolumuzun yaklaşık 10 milyon TL’ye mal olacağını da buradan paylaşmak istiyorum. Şuandaki hizmete açılan boyutumuzla 12 mahallemize hizmet edecek bir çalışmanın ürünü olduğunu da buradan ifade ediyorum. Bizlere bu fırsatı veren Kayseri’mizin güzel insanlarına minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Cenabı Allah bizleri onlara layık kılsın ve kazasız, belasız bu güzel yolumuzu kullanmayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, 2021 yılının bir bakıma ilk projesini hizmete açtıklarını, Erkilet’e, Kayseri’ye çok yakıştığını ve hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Aracı ile Hıdrellez Yolu’ndan geçen ve Başkan Büyükkılıç’ı görünce aracını durduran bir mahalle sakini de; “Allah sizlerden razı olsun başkanım. Çalışmalarınızda, göstermiş olduğunuz mücadelede, şefinizden memurunuza kadar bütün ekibinize teşekkür ederiz” dedi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri de Başkan Büyükkılıç ve ekibine korna çalarak teşekkür edip, el salladı. Hıdrellez Yolu’ndaki tehlikeli virajlar tamamen yok edilip, vadiler toprakla dolduruldu. Bu kapsamda 150 bin metreküp yarma yapıldı, 130 bin metreküp ise dolgu gerçekleştirildi. 900 metre uzunluğunda istinat duvarları ile yol yapım çalışmalarında yol altyapısını korumak için ve olası bir taşkına karşın kuru derelere 2x2 ebatlarında ve toplam uzunluğu 180 metre olan 4 adet kutu menfez yapıldı. Ayrıca yolun fiziki yapısını korumak ve sürüş konforunu artırmak için yol üzerindeki suların toplanması için 2 bin metre su hendeği yapıldı. Öte yandan proje kapsamında can ve mal güvenliğini sağlamak için 3 bin metre oto korkuluk yapıldı. İlk etabı hizmete açılan yol tamamlandığında toplam 10 milyon TL’ye mal olacak yol da 10 bin ton asfalt kullanılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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