Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu



Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

Kentte saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Talas ilçesinde 10 katlı apartmanın çatısı, uçtu. Çatıdan kopan parçalar, çevreye saçıldı. Bazı parçalar, çevredeki iş yerlerinin çatısına düştü. İş yeri zarar gören Erkan Taş, "Dükkanımın karşında bulunan Cemilbaba apartmanının çatısı uçtu. Çatıdan gelen 5-6 kiloluk taşlar, dükkanımın çatısından içeri düştü. Başımıza taş yağdı. Çok şükür müşterime ve bana bir şey olmadı. Çatı parçaları yola düştü. Neredeyse bir amca çatı malzemelerinin altında kalıyordu. Dükkanda maddi zarar oluştu; ancak hiçbir vatandaşa birşey olmaması beni teselli etti" dedi. Belediye ekipleri, fırtına nedeniyle hasar gören binalar ve iş yerleriyle ilgili çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ

2021-01-13 14:55:13



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