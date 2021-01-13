Talas acil müdahale ekibi iş başında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas acil müdahale ekibi iş başında

İHA

Talas acil müdahale ekibi iş başında

Fırtınanın etkisini göstermesiyle birlikte Talas Belediyesi tarafından oluşturulan Acil Müdahale Ekibi, geceden bu yana can, mal ve güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız çalışıyor.
8 ayrı ekipten oluşan Acil Müdahale Ekibi ilçe genelinde uçan çatıları, yerinden sökülen ağaç ve levhaları yoldan kaldırarak trafiğin yeniden güvenli olarak akmasını sağladı. Toplam 50 personelin 9 araçla 2 vardiya halinde hizmet verdiği ilçede ayrıca molozlar, cam kırıkları, tahta ve demir parçaları temizlenerek yaya ve araç güvenliği sağlandı. Şu ana kadar 350 noktaya ulaşan ekipler, ayrıca araçların hasar görmemesi ve yayaların kazaya karışmaması için demirden yapılı çöp konteynırlarının fren sistemlerini açarak yerinden hareket etmesinin önüne geçti. Ayrıca plastik çöp konteynırlarını geceden boşaltarak binaların güvenli noktalarına ulaştırdı.
Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dün geceden beri teyakkuzda olduklarını ifade ederek, “Fırtınanın kendini göstermesiyle birlikte uçan çatılar, kırılan ve sökülen ağaçlar yollara dağıldı. Bir yandan bunları kaldırarak yol güvenliğini sağladık, bir yandan da savrulan çöp ve atıkların temizliğini yaptık. Acil Müdahale Ekibimiz, halen tam kadro çalışmaya devam ediyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kız kardeşlerini ekmek bıçağıyla bıçakladı
YEREL HABERLER Kız kardeşlerini ekmek bıçağıyla bıçakladı
Enerji Bakanı Dönmez, Başkan Büyükkılıç'ı örnek gösterdi
YEREL HABERLER Enerji Bakanı Dönmez, Başkan Büyükkılıç'ı örnek ...
Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu
Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Kayseri'de fırtına çatıları uçurdu
Başkan Büyükkılıç vefa programına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç vefa programına katıldı
Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi ...
Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde metan gazı ile elektrik enerjisi üretilecek
YEREL HABERLER Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde metan gazı ile elektrik ...
Büyükkılıç, 2021'in ilk büyük projesini hizmete açtı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, 2021'in ilk büyük projesini hizmete açtı
Kayseri'de rüzgarın hızı saatte 80 km hıza ulaştı
YEREL HABERLER Kayseri'de rüzgarın hızı saatte 80 km hıza ulaştı
Başkan Palancıoğlu, yenilenebilir ve akıllı enerji uygulamaları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, yenilenebilir ve akıllı enerji ...
Kayseri'de korona virüs aşıları hastanelere dağıtılmaya başlandı Kayseri'ye gelen 15 bin aşı, hastanelere dağıtılıyor
YEREL HABERLER Kayseri'de korona virüs aşıları hastanelere ...
Kayseri'de kuvvetli rüzgar ağaçları söktü, çatıları uçurdu Ağacın sökülerek park halindeki aracın üstüne devrilmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kayseri'de kuvvetli rüzgar ağaçları söktü, çatıları ...
Başkan Çolakbayrakdar’dan sürücülere ve vatandaşlara çağrı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan sürücülere ve vatandaşlara ...
Kayseri´de, 5 ton saman balyası yandı
YEREL HABERLER Kayseri´de, 5 ton saman balyası yandı
Kayseri Şeker sürdürülebilir tarımda en önemli belgeyi aldı Kayseri Şeker'e Gümüş FSA sertifikası
YEREL HABERLER Kayseri Şeker sürdürülebilir tarımda en önemli ...
Okçuluk Kulüplerine malzeme yardımcı
YEREL HABERLER Okçuluk Kulüplerine malzeme yardımcı
Erciyes'e bir ödülde Avrupa Komisyonu'ndan
YEREL HABERLER Erciyes'e bir ödülde Avrupa Komisyonu'ndan
Talas personeline yangın eğitimi
YEREL HABERLER Talas personeline yangın eğitimi
(Özel) Hareketsiz şekilde geldiği hastaneden yürüyerek taburcu oldu Boynundan aşağısı tutmayan Minik İlayda, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle iyileşti
YEREL HABERLER (Özel) Hareketsiz şekilde geldiği hastaneden ...
Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi yönetim kuruluna 2020 yılında gerçekleştirilen hizmetleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi yönetim ...
Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
YEREL HABERLER Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
YEREL HABERLER Kayseri'de, Çöl Gölü kurudu
Saman balyaları alev alev yandı
YEREL HABERLER Saman balyaları alev alev yandı
Kayseri'de şiddetli rüzgar
YEREL HABERLER Kayseri'de şiddetli rüzgar