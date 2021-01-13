Kayseri'ye yılın ilk karı düştü

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'ye gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kentte dün akşam saatlerinden başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar, yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde kar yağışı etkili olurken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken ana caddelerde ise yoğunluk yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.