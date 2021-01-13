Kayseri beyaza büründü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte şehir beyaza büründü.
Kayseri'de gündüz etkili olan rüzgarın ardından akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı kent merkezinde ve ilçelerde etkili olurken, şehir kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı. Yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı. Belediye ekipleri kar yağışının ardından tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının hafta sonuna kadar belirli aralıklarla sürmesinin beklendiği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-01-13 22:17:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.