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Sağlık çalışanlarına Kayseri'de de Covid-19 aşıları vurulmaya başlandı

İHA

Sağlık çalışanlarına Kayseri'de de Covid-19 aşıları vurulmaya başlandı

Çin'den gelen Covid19 aşısı Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan 1400 sağlık çalışanına uygulanacak.
Kayseri Şehir Hastanesi'nde aşılama öncesinde açıklama yapan Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdullah Gür, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi pandemi sürecinde inşallah sona doğru yaklaşıyoruz. Türkiye'de olduğu gibi bu gün itibariyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde öncelikle sağlık personellerinde aşı uygulama işlemleri başladı. Aşı uygulama işleminde ilk etapta covid19'a maruz kalmış veya temas izolasyonunda bulunan personellerin dışındaki personeller aşılanacak. 1400 personelimiz ve Kayseri'deki sağlık çalışanları aşılanacak" dedi.
İlk aşıyı vurulan sağlık personeli Nergiz Güneş ise "Bu süreci aşı olabilecek şekilde atlattığımı için mutluyum. Bu aşılama programı kapsamında bu imkanı bize veren devlet büyüklerime teşekkür ediyorum. Virüsü yenmek için ilk adımı atmış oluruz. Arkadaşlarım adına da mutluyum. İnşallah çok güzel olur" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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