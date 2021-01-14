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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çukur Camii yenileniyor

İHA

Çukur Camii yenileniyor

Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi’ne yeni cami yapımı için hayırseverler ile protokol imzalandı.
Kocasinan İlçesi Fatih Mahallesi Ahievran Caddesi'nde bulunan Çukur Camii’nin yıkılarak yerine Selçuklu Mimarisinde 800 kişilik yeni bir cami yapılması için hayırsever işadamı merhum Feyzullah Işık adına oğulları ile protokol imzalandı.
İl Müftülüğünde düzenlenen imza töreni sonrası hayırsever işadamı merhum Feyzullah Işık ve oğullarına teşekkür eden İl Müftüsü Sayın Güven, “Böylesine güzel bir mesele için bir araya geldik. Kayserimizin en önemli güzelliklerinden biri Kayserimizdeki Camilerin, Kur’an kurslarının, okulların, hatta birçok sağlık ocaklarının hayırseverlerimiz tarafından yapılmış olması ve yapılmaya devam ediyor olmasıdır. Şu anda Kayserimizde 30’un üzerinde cami ve Kur’an kursu inşaatımız devam etmektedir. Bunlardan sadece şu anda 2 tanesi dernekler vasıtasıyla devam ediyor. Onun haricinde her birisini bizler hayırseverlerimize tevdi ediyoruz. Hayırseverlerimiz, tepeden tırnağa inşaatını yapıp hizmete sunuyorlar. Asıl olan da budur. Özellikle son 1015 yıldır çok fazla yeni konutlar oluştu. Bu konutların oluştuğu yerlerde camilere ihtiyaç var. Aynı zamanda bir de Kayserimizde şu anda son yıllarda kentsel dönüşüm dedikleri hadise sebebiyle camilerimiz yenilenmeye çalışılıyor. Özellikle Küçük Ali, Kazım Karabekir bölgesinde epeyce camilerimiz yenilendi. Yine burada Sahabiye Bloğunda da bir camimizin açılışını yaptık. Çok güzel bir camimiz oldu. Şimdi Çukur Cami’imiz de bu anlamda en eski camilerimizden birisidir. Bir taraftan etrafında iş yerleri var, diğer taraftan ise her ne kadar anayol üzerinde gözükmese bile halkımızın bilmesinden ötürü Cuma günleri çok fazla rağbet edilen bir yerdir. Bu sebeple orasının yeniden inşası hem bizim açımızdan, hem Kocasinan açısından, hem de halkımız açısından gayet güzel bir adımdır. Ben bundan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hızlı bir şekilde camimizi yenileriz. Kayserimizin belki de en merkezindeki camilerinden bir tanesini yeniden hizmete sunmuş oluruz. Allah razı olsun Rabbim hayrınızı kabul etsin.” diyerek sözlerini tamamladı.
Hayırsever işadamı merhum Feyzullah Işık adına oğulları ise, "Çukur Cami’imizin esas hayırseveri Feyzullah Işık, yani babamız oluyor. Geçen sene hak vaki oldu. Biz Çukur Camii’nin yapımı için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi ile görüşmelerimiz bayağı uzun sürdü. Babamıza nasip olmadı. Ama biz babamızın adına, O’nun isteğini yerine getirmek adına inşallah Çukur Camii’nin yenisini yapmayı Rabbimizin sayesinde diliyoruz, istiyoruz. Rabbim de inşallah bizlere yapmayı nasip eder. Merhum Babamız Feyzullah Işık'ın oğulları olarak beraber babamızın vasiyetini, isteğini yerine getireceğiz. Rabbim huzurunda kabul etsin. Çukur Camii’nin bu güne kadar gelmesinde Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın da çok emeği geçti. Vakıflar Bölge Müdürümüz Murat Seçilir Bey’in de çok emeği geçti. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. İnşallah Ümmeti Muhammed’e güzel bir eser bırakmayı Rabbim cümlemize nasip etsin." diyerek sözlerini tamamladılar.
İl Müftülüğü'nde gerçekleşen imza törenine İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun ve caminin yapımını üstlenen hayırsever işadamı merhum Feyzullah Işık adına oğulları Ahmet Işık, Gültekin Işık, Aytekin Işık, Turan Işık, Mimar Arif Balkaya ve TDV Kocasinan İlçe Temsilcisi Celalettin Nursaçan katıldı.

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