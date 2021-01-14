Başkan Çolakbayrakdar, “Yeter ki bereket yağsın, biz kar temizlemeye hazırız”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gece boyunca devam eden kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında bu yılın ilk kardan adamını yapan Efe ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, yağan karın şehre ayrı bir güzellik kattığını belirterek, “Dört mevsimini ayrı bir güzellikle yaşadığımız bu cennet vatan topraklarımıza; yeter ki bereket yağsın, biz temizlemeye hazırız.” dedi.

İşçilerle sohbet edip, onlara baklava ikram eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat çalışmaları takip etti. Başkan Çolakbayrakdar, kar yağışının başladığı andan itibaren yoğun bir şekilde kar temizleme çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Akşam üzeri yağan kar ile şehrimizde beklediğimiz ve özlediğimiz manzaraya, çok şükür kavuştuk. Yağan karın bereketli olmasını ve devam etmesini diliyorum. Parklarımız, bahçelerimiz ve çevremiz beyaz örtüsüne kavuşmuş oldu ve yağan kar, şehrimize ayrı bir güzellik kattı. Bu güzellik daim olsun. Dört mevsimini yaşadığımız bu cennet vatan topraklarımız, şükür Allah’a karla buluştu. Kocasinan Belediyesi olarak da kar temizlemeyi özlemiştik. Bütün ekiplerimiz, vardiyalı bir şekilde sahada tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını yürütüyor. Kocasinan ailesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece kartpostallık görüntülerle güzel anılar bırakması için çalışmalarımız devam edecektir. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Yeni yağışlar için hazırlıklıyız. Yeter ki kar yağsın, biz temizlemeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte özellikle merkez ve kırsal mahallelerin ana caddelerinin kapanmaması için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiren Kocasinan Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda da modern araç filosu ve donanımlı ekipleriyle kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Kocasinan bölgesinde kar yağışıyla birlikte oluşan görüntü de kartpostal tadında bir görsel şölen sunuyor.

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