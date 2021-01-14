Gaziantep FK-Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Gaziantep FK ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan ligin 19.hafta karşılaşmasını İzmir Bölgesinden Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Ligin 19.haftasında 16 Ocak 2021 Cumartesi günü Gaziantep Kalyon Stadyumunda saat 16.00’da oynanacak olan Gaziantep FK ile Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Gaziantep FK ile Hes Kablo Kayserispor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak.

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