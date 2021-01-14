Büyükşehir, 16 ilçede gece boyu karla mücadele etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, merkez ve 16 ilçede gece boyunca yağan kar sonrası kapanan 119 mahalle yolunu ulaşıma açarken, ekipler gece boyu bin 904 kilometrelik yol ağında karla mücadele etti.

7 noktada, 125 araç ve 273 personel ile hazır kıta bekleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde yağan kara anında müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 5, Bünyan’da 20, Develi’de 7, Felahiye’de 2, İncesu’da 4, Kocasinan’da 18, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’da 21, Sarıoğlan’da 13, Sarız’da 8, Tomarza’da 13, Yahyalı’da 3, Yeşilhisar’da 2 olmak üzere 952 kilometrelik toplam 119 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle ekipler, gece boyu bin 904 kilometrelik yol ağında karla mücadele ederken, hiçbir kırsal mahallede kapalı yol kalmadı. 16 ilçede ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor.

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