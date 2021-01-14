Kayseri İl Sağlık Müdürü: Kayseri'ye ilk etapta 15 bin 760 Covid aşısı geldi



Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Çin'den Türkiye'ye getirilen Covid-19 aşılarıyla ilgili olarak, "Kayseri'ye ilk etapta 15 bin 760 Covid aşısı geldi. Bu aşılara tüm aşılama merkezlerine dağıtıldı" dedi.

Çin'den getirilen ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, bugün Kayseri'de de sağlık çalışanlarına uygulanıyor. İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Talas 4 Nolu Aile Sağlık merkezi aşı birimini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının Covid-19 aşısını kendisi yaptı. Kayseri'deki aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Benli, "Dün Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşılanmasının ardından bugün de tüm illerde sağlık çalışanlarından başlamak üzere pandeminin önüne geçmek için aşılama yapılıyor. Pandeminin tedavisi şeklinde 3 yol var. Bunlardan en önemlisi aşılamadır. Aşılama ile pandemi önündeki ışığı görmüş olacağız. Aşılama ile ülkemizde pandemiyi yönetme başarısı bir adım daha ileriye gitmiş olacak. Bugün de Kayseri'de Talas Aile Sağlığı Merkezimizde sağlık çalışanlarına aşı uygulamış olacağız" diye konuştu.

Kayseri'de 100 tane aile sağlığı merkezinin olduğunu kaydeden Benli, "Bu merkezlerimizde aşılama hizmeti yapılacak. Aşılama risk sırasına göre yapılıyor. E-nabız üzerinde aşı olup olmayacağınızı görebiliyorsunuz. Aşılama hakkı kazanmış bir durum mevcut ise Merkezi Hastane Randevu Sisteminden (MHRS) randevu alınarak aşılama işlemi gerçekleştiriliyor. Günlük e-nabız sistemi kontrol edilmelidir. Aşılama kısıtlamanın önüne geçmek için önemli bir aşama. Kayseri'ye ilk etapta 15 bin 760 Covid aşısı geldi. Bu aşılara tüm aşılama merkezlerine dağıtıldı. Şuan tüm aile sağlığı merkezlerinde, hastanelerde ve özel hastanelerde aşılama yapıldı" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2021-01-14 14:10:12



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