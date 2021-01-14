Kayseri'de görsel şölen, kent merkezi sis denizinde kayboldu

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Kayseri'de etkili olan sis nedeniyle kent merkezi kayboldu. Havadan görüntülenen görsel şölen, güzel görüntüler oluşturdu.

Kayseri'de kent merkezinde etkili olan sis, Erciyes Dağı'nın eteklerinden çekilen görüntülerde net bir şekilde belli oldu. Kent merkezi adeta sis denizinde kaybolurken, ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Sis nedeniyle oluşan görsel şölen de havadan görüntülendi.

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