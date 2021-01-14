Gülsoy ailesinin acı günü KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un babası Mehmet Gülsoy vefat etti

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'un babası Hacı Mehmet Gülsoy 95 yaşında vefat etti.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un babası Hacı Mehmet Gülsoy, yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı 95 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum Gülsoy'un cenazesi, yarın Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Gülsoy, bir süre öncede korona virüs tedavisi görmüştü.

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