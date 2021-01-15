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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Palancıoğlu'ndan milletvekillerine brifing

İHA

Başkan Palancıoğlu'ndan milletvekillerine brifing

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek, 2020 yılında ilçede yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgi aldılar.
Görsel sunum eşliğinde milletvekillerine 2020 yılında yapılan hizmetleri anlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Milletvekilimiz Hülya Nergis Hanım ve ardından İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş belediyemize nezaket ziyaretinde bulundu. Hülya Atçı Nergis hanımefendiye ve Sayın Dursun Ataş'a 2020 yılı hizmetlerimizi görsel sunum eşliğinde anlatma ve görüşlerini dinleme fırsatı bulduk. 2020 yılında okuldan camiye, sağlık merkezlerinden, sosyal tesislere kadar birçok yatırım hayata geçti. Pandemi yılı olmasına rağmen rekorlarla dolu bir yıl oldu. 1 yılda 170 kilometre asfalt serdik, 70 bin adet 15 ila 50 yaş arası ağaçlar diktik. Parklar anlamında dolu dolu bir yıl oldu. 100 parkımızı tüm mahallelerimize yaparak, en çok da çocukları sevindirdik. Melikgazi olarak toplumda her kesime yönelik projeler üretiyor, hizmetlerimizi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapıyoruz. İlçemizi daha iyi yerlere getirmek, vatandaşlarımızı huzuru ve konforu için hizmet ve yatırımlarımız yeni yılda da artarak devam edecektir. Ben nazik ziyaretleri için Sayın Milletvekillerimize teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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