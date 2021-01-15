Melikgazi Belediyespor transfer yaptı Meksikalı Vargas Melikgazi’de

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Kayseri Melikgazi Belediyespor kadrosuna Meksikalı Daniel Vargas Osorio’yu kattı.

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi’nde mücadele veren Melikgazi Belediyespor takımı kadrosuna Meksikalı Daniel Vargas Osorio’yu kattı.

Meksika voleybol ligi Pumas Unom ve Iraklis takımlarında oynayan, Türkiye’de Erzurum Palandöken Belediyespor ve Diyarbakır Asur Gençlikspor takımlarında forma giyen Vargas, bu sezon Melikgazi Belediyespor forması giyecek.

1,87 cm boyundaki Vargas, Meksika Milli takımında da forma giymişti.

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