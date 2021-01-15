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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir'den servisçi esnafına 1 milyon TL'lik destek

İHA

Büyükşehir'den servisçi esnafına 1 milyon TL'lik destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan servisçi esnafını da yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi, karşılığı 1 milyon liranın üzerinde olan yıllık servis vize ücretlerini alınmamasına yönelik karar ile servisçi esnafına büyük destek sağlamış oldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında geçtiğimiz günlerde yapılan Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda servis araçlarından alınan 1 yıllık vize ücretinin alınmaması oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar ile Pandemi döneminde zorluk yaşayan servisçi esnafına destek verildi.
SERVİS ESNAFINDAN 1 YIL VİZE ÜCRETİ ALINMAYACAK
Meclis toplantısında meclis üyelerinin talep ve görüşlerini de dinleyen Başkan Büyükkılıç, Kovid19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi, salgınla mücadele ve salgının etkilerinin azaltılması faaliyetleri kapsamında ekonomik olarak zarar gören servisçi esnafı desteklemek amacıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği gereği tahditli plaka ve özel izin belgeli servis araçlarından alınan yıllık vize ücretlerinin 1 yıl süreyle alınmaması maddesini de oyladı ve oy birliği ile kabul edildi.
SERVİSÇİLERE 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK
Büyükşehir Meclisi aracılığıyla Kayseri’de, aralarında minibüs, otobüs ve otomobil türünden 5 binden fazla servis aracını ilgilendiren söz konusu karar ile servisçi esnafına sağlanan destek miktarı 1 milyon 27 bin 620 TL oldu. 2021 yılında alınması gereken ancak meclis kararıyla alınmayan vize ücretleri ile servisçi esnafının, Pandemi sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi hedefleniyor.
“İNSANIMIZIN, HEMŞEHRİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”
Pandemi döneminde de hizmetlerini aksatmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibi, bu süreçte vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Konuya ilişkin konuşan Başkan Büyükkılıç, “Türkiye gibi Kayseri’miz de Pandemi sürecinde gerek sağlık, gerekse sosyal ve ekonomik anlamda zor günler geçirdi, kısmen de olsa zor günler geçirmeye devam ediyor. Bizler de yerel yönetimler ve yöneticiler olarak bir yandan hizmetlerimizi sürdürürken, diğer yandan da sıkıntı yaşayan insanımıza, hemşehrilerimize neler yapabiliriz diye gayret ediyor ve çalışıyoruz. Sıkıntı yaşayan ve bize intikal edenlerden bir tanesi de servisçi esnafımız oldu. Biz de belediye meclis gündemimize bu konuyu taşıyarak onlardan 1 yıllık vize ücreti almamayı karara bağladık. Bu sayede bir nebze de olsa esnafımızın yarasına merhem olmaya, sıkıntısını gidermeye çalıştık. Belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince insanımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, yanlarında olmaya da gayret göstereceğiz” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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