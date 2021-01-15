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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'a Hırvat forvet

İHA

Kayserispor'a Hırvat forvet

Hes Kablo Kayserispor, Hırvat futbolcu Antun Maglica ile anlaştı.
Hes Kablo Kayserispor ara transfer döneminde kadroyu güçlendiriyor. İlk olarak stoper futbolcu Uğur Demirok ile anlaşmaya varan sarıkırmızılılar, Teknik Direktör Dan Petrescu'nun da isteği ile Hırvat forvet Antun Maglica'yı renklerine bağladı.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, dün Kayseri'ye davet ettiği ve akşam saatlerinde görüştüğü Maglica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Antun Maglica, imzayı attıktan sonra tesislere yerleşti. Bireysel antrenman yapan Hırvat futbolcu, hafta başından itibaren takıma katılacak.

Antun Maglica kimdir?
11 Kasım 1991 doğumlu. Hırvatistan uyruklu. Forvette oynuyor ve 1,81 cm boyunda. Kariyerinde 309 maça çıktı. 116 gol attı. 72 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gördü. Daha önce Hırvatistan'ın Osijek. Hajdut Split, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Limasol, Çin’in Guizhou Zhicheng takımlarında forma giydi. 2020 yılında Guizhog takımında 12 maça çıktı ve 5 gol attı. 2019 sezonunda yine Çin'de oynadığı 21 maçta 16 gol atarak büyük bir çıkış yakalamıştı.

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