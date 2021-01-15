'Pandemi döneminde evde egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Pandemi döneminde evde egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir'

DHA

'Pandemi döneminde evde egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir'


Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA) ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, pandemi nedeniyle hareketsizliğin arttığını belirterek, "Pandemi sürecinde eklem ağrıları nedeniyle gelen çok fazla hastamız var. Pandemi döneminde evde egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir" dedi.Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, pandemi günlerinde insanların kısıtlama nedeniyle hareketsiz kaldığı için eklem ağrıları ile karşı karşıya kaldığını, bu nedenle insanların evde de spor yapması gerektiğini söyledi. Prof. Dr Sinan Karaoğlu hareketsizliğin yarattığı sorunlara değinerek, "Pandemi günlerinde Covid-19´un bulaşma riskini azaltmak için kısıtlamalar yaşanıyor. Dışarı daha az çıkıyoruz, daha az hareket ediyoruz. Elbette bu kısıtlamalara uymak çok önemli. Ama öte yandan hareket oranımızın düşmesi, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Zira, hareket; sağlığımızı korumak için vazgeçilmez bir unsur. Hareketsiz kaldığımız zaman sağlığımızda hafif, orta ve ağır derecelerde sorunlar yaşayabiliyoruz; kas gücü ve kas hacminde azalma meydana geliyor. Diz için örnek verecek olursak üst adale (kuadriseps) diz biyomekaniğinde oldukça önemlidir. Bu kasın kuvveti azaldığı zaman dize daha fazla ve dengesiz yük binmeye başlar ve daha fazla ağrılar oluşur. Bu tarz durumlarda ekstra önlemler almak gerekiyor" diye konuştu.'1,5 LİTRELİK PET ŞİŞESİNE SU DOLDURUP KOL KASLARIMIZI GELİŞTİREBİLİRİZ'Egzersiz yapılmasını öneren Karaoğlu, "Benzer şekilde bel ağrıları da kas kuvvetleriyle yakın alakalıdır ve çözüm için kaslarımızı kuvvetlendirmemiz gerekir. Kaslarımızı kuvvetlendirmemiz için evde basit egzersizler yapmak bu tip sorunlar için en basit çözümü olacaktır. Örnek vermek gerekirse evimizde 1,5 litrelik pet şişesine su doldurup dambıl gibi kullanarak kol kaslarımızı geliştirebiliriz. Basit ters ve düz mekik hareketleriyle bel kaslarımızı kuvvetlendirebiliriz. Kendi vücut ağırlığımızı kullanarak değişik çömelme hareketleri yaparak diz kaslarımızı kuvvetlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.'BİLİNÇLİ HAREKET YAPIN'Hareket etmenin önemli olmasının yanı sıra bu hareketleri bilinçli yapmanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, "Nerde olursa olun, yapacağınız hareketler konusunda bilinçli olmak çok önemli. Çünkü yaş, cinsiyet, hastalık gibi pek çok faktör, hangi hareketleri yapıp yapmayacağınız konusunda önemlidir. Aksi halde, yarardan çok zarar verebilirsiniz kendinize. Hangi hareketleri, ne zaman ve nasıl yapacağınıza dair doktorunuzdan, spor hocasından yani bu işi bilen kişilerden bilgi alınmalı. Bazen kaş yapalım derken göz çıkaralım gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Yanlış egzersizler yaparak kaslarına fazla yüklenen kişi sayısı da yüksek. Bu uygulamaları bilir kişilerin önerileri doğrultusunda yapmak çok önemli" dedi.'EGZERSİZ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR'Spor ve hareketin vücut bağışıklığının artmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karaoğlu, "Sadece aldığımız vitaminler ve bağışıklığı arttırıcı besinler değil, spor da bağışıklığı destekliyor. Pandemi döneminde evde egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir. Hangi yaşta olursa olsun herkes egzersiz yapmalı. Dikkat edilecek tek nokta, kendisine uygun egzersiz olması. Pandemi sürecinde eklem ağrıları nedeniyle gelen çok fazla hastamız var. İnsanlar evde durduğu için kas zayıflaması oluşuyor. Bu kişilere egzersiz programı veriyoruz. Uygun hareketleri veriyoruz ve bunları belirli periyodlarla artırıyoruz. Aniden yüklenmek yerine arttırarak gitmek ve vücudun tepkisine dikkat etmek, dinlemek çok önemli" şeklinde konuştu.
DHA-Bölge Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞDHA-Sağlık Türkiye-Kayseri / Merkez Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)
2021-01-15 16:15:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bellona’nın 130 milyon TL’lik yatırımı açıldı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: “Yapının aktif büyüklüğü 70 milyar TL seviyesine ulaştı" “İstihdam sayımızda 40 bin 403 olarak gerçekleşti" "Mobilyada lokomotifiz, HES Kabloyla sektörde bir numarayız" AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız" "TMSF başkanımızın bahsettiği rakamlar bu sınavın son derece iyi verildiğini göstermekte"
YEREL HABERLER Bellona’nın 130 milyon TL’lik yatırımı açıldı TMSF ...
Kayserispor'a Hırvat forvet
YEREL HABERLER Kayserispor'a Hırvat forvet
Kayseri Üniversitesi Kütüphanesine Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İsmi Verildi
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi Kütüphanesine Milli Şairimiz ...
Talas Belediyesi’nden ‘Karadut’ beste yarışması
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden ‘Karadut’ beste yarışması
Yiğit Alp Zeki'den Havalı Tabanca'da Türkiye Rekoru
YEREL HABERLER Yiğit Alp Zeki'den Havalı Tabanca'da Türkiye Rekoru
TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Anadolu Holding, yüzde 90 büyüdü
YEREL HABERLER TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Anadolu Holding, yüzde 90 ...
Melikgazi'de faaliyet raporu için hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Melikgazi'de faaliyet raporu için hizmet içi eğitim
Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal: "Memur ve emeklilere yapılacak olan destek ekonomiye de can suyu olacak”
YEREL HABERLER Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal: "Memur ve ...
Uğur Demirok Kayserispor’da
YEREL HABERLER Uğur Demirok Kayserispor’da
TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Anadolu Holding, yüzde 90 büyüdü
YEREL HABERLER TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Anadolu Holding, yüzde 90 ...
Kocasinan’ın kentsel dönüşümüyle 336 aile, yeni evlerinin heyecanını canlı yayınla yaşayacak
YEREL HABERLER Kocasinan’ın kentsel dönüşümüyle 336 aile, yeni ...
Hacı Mehmet Gülsoy'a son görev
YEREL HABERLER Hacı Mehmet Gülsoy'a son görev
Kayserigaz, Enerji Tasarrufu Haftası’nda kaynakları verimli kullanma çağrısı yaptı
YEREL HABERLER Kayserigaz, Enerji Tasarrufu Haftası’nda kaynakları ...
Büyükşehir'in 'kar' timi ilçede kapalı yol bırakmıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir'in 'kar' timi ilçede kapalı yol bırakmıyor
Büyükşehir'den servisçi esnafına 1 milyon TL'lik destek
YEREL HABERLER Büyükşehir'den servisçi esnafına 1 milyon TL'lik ...
Kayserispor’da 6 eksik var
YEREL HABERLER Kayserispor’da 6 eksik var
Melikgazi Belediyespor transfer yaptı Meksikalı Vargas Melikgazi’de
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor transfer yaptı Meksikalı ...
Başkan Palancıoğlu'ndan milletvekillerine brifing
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan milletvekillerine brifing
Kaymakam Duru: "Marifeti olanlar mutlaka iltifata tabi tutulmalıdır"
YEREL HABERLER Kaymakam Duru: "Marifeti olanlar mutlaka iltifata ...
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
Gülsoy ailesinin acı günü KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un babası Mehmet Gülsoy vefat etti
YEREL HABERLER Gülsoy ailesinin acı günü KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un ...
Meteoroloji'den 'don' ve 'buzlanma' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den 'don' ve 'buzlanma' uyarısı
Berna Gözbaşı'dan transfer yasağı açıklaması
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı'dan transfer yasağı açıklaması
Kayseri'de, HES sorgulaması ile 1516 kişiye toplu ulaşım izni verilmedi
YEREL HABERLER Kayseri'de, HES sorgulaması ile 1516 kişiye toplu ...