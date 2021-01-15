Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı

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KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ´de, Arif Demir´in (15) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Melikgazi ilçesindeki evinde parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Arif Demir, Kayseri Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Hastanede, Arif Demir´in parmağındaki yüzük çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Arif Demir´in parmağına sıkışan yüzüğü 15 dakika süren çalışmanın ardından keserek çıkardı. Demir, itfaiye erlerine teşekkür ederek, hastaneden ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2021-01-15 17:40:11



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