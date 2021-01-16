Amatör futbolcu transferi 15 Şubat’ta başlayacak

TFF, amatör futbolda transfer tarihini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 20202021 Sezonu Amatör Futbol Ligleri Uygulama Esasları kitapçığını yayınladı. Buna göre, filiz lisans ve vize işlerimde 15 Şubat 2021 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. Transfer işlemleri ise 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup bitiş tarihi ilerleyen zamanlarda alınacak karar sonrası açıklanacak. Kayseri’yi BAL’da temsil edecek olan Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup FK, Yahyalıspor ve Develispor takımları yaptıkları transferlerin lisanslarını 15 Şubat’tan sonra çıkartacak.

TFF’den yapılan açıklamada, “Amatör futbolcuların filiz lisans ve vize işlemleri 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir. Amatör futbolcuların transfer işlemleri ise 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup bitiş tarihi müsabakaların başlamasından sonra ayrıca ilan edilecektir” denildi.

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