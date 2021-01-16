Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş’nin Şiir Seslendirme Yarışması'na yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Asım’ın Nesli, Akif’in Şiirlerine Ses Veriyor’ Şiir Okuma Yarışması’na 777 ortaokul öğrencisi, 238 lise öğrencisi olmak üzere toplam bin 15 öğrenci katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek ve başarılarını artırmak için onlara akademik derslerin yanı sıra etütler, soru çözümleri, deneme sınavları, kulüp faaliyetleri, farkındalık projeleri, seminerler, sosyal ve sanatsal etkinlikler ile milletimizin geleceği olan gençlerimizin eğitim sürecine katkı sağlıyor. KAYMEK Gençlik Merkezleri değerler eğitimi ile de yardımsever, fedakâr, cömert, adaletli, dürüst, sorumluluk sahibi, özgüvenli, sabırlı, millî ve manevi değerlerine bağlı bireyler olmaları için gençlerin hayatlarına yön verirken, kovid19 tedbirleri kapsamında KAYMEK UZEM uzaktan eğitim ile hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu zorlu süreçte kültürel ve sanatsal etkinliklerden faydalanabilmeleri ve gençlerin bu alandaki eksikliklerinin de giderilmesi için 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefatının yıldönümü vesilesiyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında KAYMEK Gençlik Merkezleri, “Asım’ın Nesli, Akif’in Şiirlerine Ses Veriyor” adlı Şiir Okuma yarışması düzenledi. 27 Aralık 2020 10 Ocak 2021 tarihleri arasında www.kaymekyarisma.com internet sitesi üzerinden kentte öğretim gören ortaokul ve lise öğrencileri yarışmaya katılım sağladı. Bu anlamda 777 ortaokul öğrencisi,238 lise öğrencisi olmak üzere toplamda bin 15 öğrenci yarışmaya katıldı. Yeni nesillere Mehmet Akif Ersoy’u tanıtmak ve onun şiirlerini sevdirmek, Mehmet Akif Ersoy’un işaret ettiği Asım’ın neslinin özümsenmesini sağlayarak gençlerin vatanına, milletine ve devletine bağlı bireyler olmalarına öncülük etmek, onların şiir sanatına ilgi duyarak dili sanatsal işleve uygun kullanabilmelerini sağlamak için düzenlenen yarışmada her biri mana denizdeki inci olan Akif’in şiirleriyle yeniden buluştular.

Ortaokul ve lise düzeyinde olmak üzere iki kategoride yapılan yarışma için edebiyat öğretmenleri, iletişim eğitmenleri, şair yazar, şiir yorumcusu ve yöneticilerden oluşan seçici kurul (jüri üyeleri) 13 Ocak 2021 Çarşamba günü itibariyle değerlendirmeye başladı. Ortaokul ve lise kategorisinde ayrı ayrı birinci olanlara laptop (ekran boyutu 15"), ikinci olanlara tablet (ekran boyutu 10"), üçüncü olanlara tablet (ekran boyutu 7") ve kategorilerinde dördüncü, beşinci ve altıncı olan yarışmacıya mansiyon ödülü olarak 500 TL değerinde kitap seti ve kaynak kitap hediye edilecek. Titizlikle yürütülen değerlendirmeler sonucu dereceye giren öğrenciler resmi sosyal medya hesaplarından ve basın yoluyla duyurulacak, ardından ödül töreni tertip edilecek.

Gençlerin geleceğine imza atan KAYMEK Gençlik Merkezleri çocukların ve gençlerin her alanda şuurlu olmaları adına bu ve benzer etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edecek.

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