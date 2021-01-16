Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören

DHA

Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Devlet Hastanesi´nde görevli hemşire Ayşegül Onurkal (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Onurkal, hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Nevşehir Devlet Hastanesi´nde görev yapan hemşire Ayşegül Onurkal, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan astım rahatsızlığı  da bulunan Onurkal, hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan 2 çocuk annesi Onurkal, Kayseri Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yaklaşık 10 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Onurkal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Onurkal için görev yaptığı Nevşehir Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Şal, sağlık çalışanları, eşi Bülent Onurkal ve yakınları katıldı.
Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Ünlübay, "Bu gerçekten çok üzücü bir olay; ama tabii bunlar bizim çalışma azmimizi, gücümüzü hiçbir zaman yıldırmayacak. Elimizden gelen güçle koronavirüsle mücadeleye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden hemşiremize Allah´tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. İnşallah bu son olur. Bir daha da gelmez. Biliyorsunuz aşı çalışmaları da başladı. Bu son olacaktır diye düşünüyorum" dedi.
Hemşire Ayşegül Onurkal´ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Nar Beldesi'nde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER
2021-01-16 13:17:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş’nin Şiir Seslendirme Yarışması'na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş’nin Şiir Seslendirme ...
Melikgazi'den 'kişisel verilerin korunması' eğitimi
YEREL HABERLER Melikgazi'den 'kişisel verilerin korunması' eğitimi
OSB Teknik Koleji takviye yaptı Perulu Maguilaura Pazartesi takıma katılacak
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji takviye yaptı Perulu Maguilaura ...
Amatör futbolcu transferi 15 Şubat’ta başlayacak
YEREL HABERLER Amatör futbolcu transferi 15 Şubat’ta başlayacak
Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Turkuaz Seramik Osb Teknik Koleji voleybol takımı Maguilaura Frias’ı transfer etti
YEREL HABERLER Turkuaz Seramik Osb Teknik Koleji voleybol takımı ...
Muayenesi olan araç sahiplerine yasak yok
YEREL HABERLER Muayenesi olan araç sahiplerine yasak yok
Pandemi okuma bayramını engelleyemedi İlkokul öğretmeni 22 öğrencisi ve velileri için Okuma Bayramı etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Pandemi okuma bayramını engelleyemedi İlkokul ...
Kayserispor'da Alibec şoku
YEREL HABERLER Kayserispor'da Alibec şoku
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı
YEREL HABERLER Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye keserek çıkardı
Gaziantep - Kayserispor maçını Meler yönetecek
YEREL HABERLER Gaziantep - Kayserispor maçını Meler yönetecek
Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
YEREL HABERLER Kayseri'de kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu
Kayseri OSB Yönetim Kurulu’nun Basın Açıklaması
YEREL HABERLER Kayseri OSB Yönetim Kurulu’nun Basın Açıklaması
'Pandemi döneminde evde egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir'
YEREL HABERLER 'Pandemi döneminde evde egzersiz yapmak bağışıklığı ...
Bellona’nın 130 milyon TL’lik yatırımı açıldı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: “Yapının aktif büyüklüğü 70 milyar TL seviyesine ulaştı" “İstihdam sayımızda 40 bin 403 olarak gerçekleşti" "Mobilyada lokomotifiz, HES Kabloyla sektörde bir numarayız" AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız" "TMSF başkanımızın bahsettiği rakamlar bu sınavın son derece iyi verildiğini göstermekte"
YEREL HABERLER Bellona’nın 130 milyon TL’lik yatırımı açıldı TMSF ...
Kayserispor'a Hırvat forvet
YEREL HABERLER Kayserispor'a Hırvat forvet
Kayseri Üniversitesi Kütüphanesine Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İsmi Verildi
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi Kütüphanesine Milli Şairimiz ...
Talas Belediyesi’nden ‘Karadut’ beste yarışması
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden ‘Karadut’ beste yarışması
Yiğit Alp Zeki'den Havalı Tabanca'da Türkiye Rekoru
YEREL HABERLER Yiğit Alp Zeki'den Havalı Tabanca'da Türkiye Rekoru
TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Anadolu Holding, yüzde 90 büyüdü
YEREL HABERLER TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Anadolu Holding, yüzde 90 ...
Melikgazi'de faaliyet raporu için hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Melikgazi'de faaliyet raporu için hizmet içi eğitim
Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal: "Memur ve emeklilere yapılacak olan destek ekonomiye de can suyu olacak”
YEREL HABERLER Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal: "Memur ve ...
Uğur Demirok Kayserispor’da
YEREL HABERLER Uğur Demirok Kayserispor’da
TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Anadolu Holding, yüzde 90 büyüdü
YEREL HABERLER TMSF Başkanı Gülal: Erciyes Anadolu Holding, yüzde 90 ...