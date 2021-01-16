Erciyes yerli ve yabancı turistlere açık Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Yağan kar ile beraber ekstrem pistlerimizi de açacağız"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kayak merkezlerinin otellerde konaklayan yerli ve yabancı turistlere açılmasının heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, "Yağan kar ile beraber ekstrem pistlerimizi de açacağız" dedi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, ülkede yaşanan kuraklıktan Erciyes'in de nasibini aldığını söyleyerek, son yağan karın kendilerini sevindirdiğini belirtti. Cıngı, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurak bir kış mevsimi geçiriliyor. Maalesef şehrimizde bu kuraklıktan nasibin aldı. Uzun süredir yağış olmuyor. Biz Erciyes’imizi Aralık ayının başlarında sahip olduğumuz güçlü suni kar yapma tesislerimizle pistlerimizi açtık. Erciyes’te misafirlerimizi kayak yapar hale getirdik. Tabii ki Allah’ın yağdırdığı kar çok farklı hem maliyetsiz, hem her yeri bembeyaz yapması açısından önemli. Kar yağışını bekliyorduk. Çok şükür dünden itibaren de yoğun bir kar yağışı gerçekleşti. Bu kar yağışı neticesinde, hem açmış olduğumuz 56 tane pistimizi daha da kalınlaştırdık, daha da mukavim hale getirdik. Açamadığımız bazı pistlerimizi açtık. Peyderpey de inşallah yeni pistlerimizi devreye sokmak için gayret ediyoruz. Dolayısıyla kar yağışı şehrimiz ve ülkemiz açısından çok faydalı oldu. Özellikle Türkiye’de 2 kayak merkezinde kayak yapılırken, bu kar yağışı ile doğuda, batıda bir çok kayak merkezinde faaliyetlerine başlama imkanı buldular. Ülkemizde kış turizmi açısından gayet verimli ve güzel bir kar yağışı oldu. İnşallah bundan sonra peyderpey de meteoroloji verileri yağış gösteriyor. Türkiye’de ki dağlarımız kar yağışından sonra çok daha güzelleşecek ve bembeyaz bir yapıya sahip olacak. Erciyes’te bu durumdan nasibini alacak ve ekstrem pistlerini de inşallah çok kısa bir süre içerisinde kayak severlerin hizmetine sunacak" ifadelerini kullandı.

Hafta sonunda dağdaki otellerde konaklayan yerli ve yabancı turistlerin kayak heyecanını yaşayacaklarını dile getiren Cıngı, "Pandemi ile mücadele kapsamında devletimiz; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında kayak merkezlerinin de kapatılmasını öngörmüştü. Bizde 3 hafta sonu Erciyes’i kapatmak zorunda kaldık. Diğer kayak merkezleri gibi bu durum tabi ki hem iç turizme, hem dış turizme çok ciddi negatif etkide bulundu. Birazda olsa sayıların düşmesi, günlük vaka sayılarında ki azalış gibi sebeplerle çok şükür bir gevşeme oldu. En son bakanlar kurulunda alınan kararlar çerçevesinde kayak merkezlerinin yerli ve yabancı misafirlere hizmet verilebileceği kararı alındı. Erciyes’te çok şükür bu hafta sonundan itibaren hem şehrimize yoğun bir şekilde charterlar la gelen yabancı misafirlerimize, hem de şehir dışından gelen otellerde konaklayan yerli misafirlerimize hizmet verebilecek. Tabi bu yasak kapsamında zaten yerli halkımızın evlerinden çıkması söz konusu değil. Yasaklar devam ediyor ama otellerde kalan yerli turiste kayak merkezimiz hizmet verebilecek. Erciyes’imizde bu hafta sonundan itibaren açık olacak. Bu durum da hem bizleri, hem de bütün kayak severleri çok heyecanlandıran ve mutlu eden bir gelişme oldu" şeklinde konuştu.

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