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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıra çarpan kargo kamyonetinin sürücüsü ağır yaralandı

İHA

Tıra çarpan kargo kamyonetinin sürücüsü ağır yaralandı

Kayseri’de park halindeki tıra çarpan kargo kamyonetinin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kuzey Çevreyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, Mustafa Y. yönetimindeki 34 TN 2025 plakalı kargo kamyoneti park halinde olan 16 NAB 78 plakalı tıra çarptı. Kazada Mustafa Y. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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