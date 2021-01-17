Kayseri'de, foseptik çukuruna düşen işçiyi itfaiye kurtardı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Bünyan ilçesinde, foseptik çukuruna düşen Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi´nde görevli A.A., itfaiye ekiplerince kurtardı.
Olay, Bünyan ilçesi Karatay mevkiinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli A.A., çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre derinlikteki foseptik çukura düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kurdukları düzenekle A.A´yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.A., Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)
2021-01-17 01:07:38
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