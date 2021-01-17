Kayseri'de, foseptik çukuruna düşen işçiyi itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Bünyan ilçesinde, foseptik çukuruna düşen Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi´nde görevli A.A., itfaiye ekiplerince kurtardı.

Olay, Bünyan ilçesi Karatay mevkiinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli A.A., çalıştığı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre derinlikteki foseptik çukura düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kurdukları düzenekle A.A´yı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.A., Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-01-17 01:07:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.