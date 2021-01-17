Kayserispor 10.kez mağlup oldu

Hes Kablo Kayserispor geride kalan 19 haftada 10 kez mağlup oldu.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 20202021 sezonunda 10.kez mağlup oldu. Son 2 maçını kazanarak hanesine 6 puan yazdıran SarıKırmızılılar, Gaziantep deplasmanında 21 mağlup oldu.

Haftayı puansız noktalayan Hes Kablo Kayserispor, bu sezonki 10 mağlubiyetini almış oldu. Geride kalan 19 haftada 18 maça çıkan sarı kırmızılılar, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet neticesinde 16 puan topladı.

Ligde en fazla yenilgi alan 3 takımdan biri olan Hes Kablo Kayserispor’un mağlup olduğu maçlar ise şunlar:

2.Hafta Alanyaspor 20 Kayserispor

3.Hafta Kayserispor 13 Erzurumspor

5.Hafta Kayserispor 13 Sivasspor

7.Hafta Ç.Rizespor 10 Kayserispor

8.Hafta Kayserispor 01 Hatayspor

13.Hafta Antalyaspor 20 Kayserispor

14.Hafta Kayserispor 12 Konyaspor

15.Hafta Gençlerbirliği 32 Kayserispor

16.Hafta Kayserispor 02 Beşiktaş

19.Hafta Gaziantep 21 Kayserispor

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