Kayserispor 2 hafta sonra kaybetti

Hes Kablo Kayserispor 2 maç sonra kaybetti.

Hes Kablo Kayserispor üst üste kazandığı iki maçın ardından ligin 19.haftasında deplasmanda Gaziantep FK takımına 21 mağlup oldu.

Gaziantep’te oynanan müsabakada rakibinden puan almayı başaramayan Sarı Kırmızılılar iki maç aradan sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Haftayı 16 puanda tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk yarısını sahasında oynayacağı Başakşehir ve deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçları ile tamamlayacak. Hes Kablo Kayserispor, ligin 20.haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak, sonrasında da İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayıp ligin ilk yarısını noktalayacak.

Kayserispor ile Başakşehir arasında Kadir Has Stadı'nda oynanacak maç 19 Ocak Salı günü saat 16.00'da başlayacak. Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki müsabaka ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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