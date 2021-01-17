Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı



Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak hafif ticari araçla kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucunda yakalandı.

Olay, 02.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapan polisler, 38 KJ 802 plakalı aracı durdurmak istedi. Ancak, 'dur' ihtarına uymayan sürücü polisin üzerine aracı sürerek kaçtı. Bunun üzerine polis, aracı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamacada, şüpheliler aracı Yarbay Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya devam etti. Mahalle ve çevresine gönderilen çok sayıda polis şüphelilerden Burak K.'yı (36) sokak üzerinde, Serdar Y.'yi (34) ise müstakil evin bahçesinde saklanırken yakaladı. Şüphelilerin kaçtığı araçta yapılan arama çalıntı televizyon bulundu. Gözaltına alınan iki şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE

2021-01-17 10:33:17



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