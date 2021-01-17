Bellona Kayseri, Macaristan’a gitti

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Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup Women müsabakaları için Macaristan’a gitti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol 20202021 sezonu EuroCup Women maçları için Macaristan’a gitti. A Grubunda yer alan Bellona Kayseri, bugün sabah 07.30’da Kayseri’den İstanbul’a gitti. SarıKırmızlılar ardından saat 10.00’da İstanbul’dan Avusturya’ya gidecek. Avusturya’dan karayolu ile Macaristan’a geçecek olan Bellona Kayseri Basketbol hazırlıklarını müsabakaların oynanacağı salonda yapacak.

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