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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın: “Eğitimler, hizmet kalitesini artırıyor”

İHA

Başkan Yalçın: “Eğitimler, hizmet kalitesini artırıyor”

Talas Belediyesi, vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacıyla personele yönelik eğitim programları düzenliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, düzenlenen eğitim programlarının hizmet kalitesini artırdığını söyledi.
Çalışanlarını gerek görev yaptıkları birim konusunda gerekse de karşılaşabilecekleri acil durumlarla ilgili yangın, ilk yardım, iş güvenliği ve sağlığı gibi konularda eğitime tabi tutan Talas Belediyesi ayrıca toplumun farklı kesimlerine yönelik eğitim programları gerçekleştiriyor. Alanında uzman kişilerin verdiği eğitimlere katılan personelin mesleki tecrübelerine yeni bilgiler eklenerek daha verimli ve nitelikli hizmet üretmesine imkan sağlanıyor.
Talas’ta personelin yanı sıra muhtarlar, çiftçiler, bina görevlileri ve bina yöneticileri gibi toplumun farklı kesimlerine yönelik hem mesleki gelişim programları hem de ilk yardım ve acil müdahale eğitimleri sunuluyor. Bu kapsamda belediyenin yol, temizlik, ulaşım, sağlık işleri, park ve bahçeler gibi teknik birimlerinde görev yapan personele uzmanlar tarafından iş güvenliği konusunda bilgiler aktarılırken Türk Kızılayı Talas Şubesince de ilk yardım ve acil müdahale eğitimi verildi.
Ayrıca kış çalışmalarına katılacak personele Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından karla mücadele eğitim programı düzenlenmiş ve daha verimli bir çalışma ortamı için bilgilendirme yapılmıştı. Bunun yanı sıra Talas’taki bina görevlileri ve bina yöneticileri ile mahalle muhtarları da çevrelerinde karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına anında müdahale edebilsinler diye ilk yardım ve acil müdahale eğitimine tabi tutulmuştu.
Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının hizmette kaliteyi sürekli artırmak olduğunu belirterek, “Bunun için belirli aralıklarla çalışanlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler veriyoruz. ‘Okumanın yaşı olmadığı gibi eğitimin de yaşı yoktur’ diyerek talep edilen her konuda eğitim düzenliyoruz. Böylece hem çalışanlarımız daha kaliteli hizmet veriyor, hem de ilçemiz daha nitelikli hizmet almış oluyor. Ayrıca muhtarlar, bina görevlileri ve bina yöneticileri gibi toplum içinde öne çıkan gruplara da yine ilk yardım ve acil müdahale eğitim programları düzenliyoruz” dedi.
Başkan Yalçın, kırsal mahallelerde üreticilik yapanlara yönelik de ‘Hayvan Besleme ve Rasyon Hazırlama’ eğitimi verdiklerini sözlerine ekledi.

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