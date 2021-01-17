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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kabakcı, kayak sporcuları ile bir araya geldi

İHA

Kabakcı, kayak sporcuları ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, kayak sporcuları ile Erciyes’te bir araya geldi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yarın yapılacak olan müsabakalar öncesinde kayak sporcuları ve antrenörleri ile bir araya geldi. Erciyes Kayak Merkezi’nde sporcularla tek tek ilgilenen Kabakcı, çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.
Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Kabakcı, yarın yapılacak olan müsabakalar öncesinde sporculara başarılar diledi.

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