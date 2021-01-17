Kayseri polisinden hayvanlara yem desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında doğaya 45 kilo mama bırakarak sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

Kayseri Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve Kayseri’de yaşanan kış koşulları sebebiyle hayvanların olumsuz etkilenmemesi için çalışma yaptı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından sokak hayvanları için çeşitli bölgelere toplam 45 kilo mama doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.