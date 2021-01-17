Kayseri'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtaki 4 kişiden 2'si yakalandı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari araçtaki 4 kişiden 2´si kovalamaca sonucu yakalandı. Karantinayı ihlal eden 2 kişiye toplam 6 bin 300 TL ceza kesilirken, diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı´nda yol kontrolü yapan polis, Yusuf K. yönetimindeki 51 KV 646 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve içinde 4 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Osman Kavuncu Bulvarı´na gelen şüpheliler aracı terk ederek, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis kaçmaya çalışan Yusuf K. ve Osman Y.´yi yakaladı. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli ise karanlıktan faydalanarak, kayıplara karıştı. Polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Yusuf K. ve Osman Y.´ye 3 bin 150´şer liradan toplam 6 bin 300 TL para cezası kesti. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yusuf AĞAŞE
2021-01-17 22:54:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.