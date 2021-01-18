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İki polisin kazada yaralanmasına neden olan uyuşturucu şüphelisine hapis cezası

DHA

İki polisin kazada yaralanmasına neden olan uyuşturucu şüphelisine hapis cezası


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu şüphelisi İ.M'ye, polisten kaçarken kendisini takip eden ekip aracının kaza yapıp, iki polis memurunun yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezası verilerek, ehliyetine 10 ay el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları K.A. ve Y.Y., uyuşturucu ticareti şüphelisi İ.M.'nin kullandığı otomobili 19 Haziran 2019'da takip etmeye başladı. Şüpheli İ.M.'nin ani manevra yapması nedeniyle kontrolden çıkan ekip aracı, refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki polis memuru yaralandı. Kaza tespit tutanağında kusurlu olduğu belirtilen ve daha sonra yakalanan şüpheli İ.M. hakkında, polis memurlarının da şikayeti üzerine, 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı.
Kayseri 1'inci Asliye Mahkemesindeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu bulunan sanık İ.M., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Mağdur polis memurları ise, duruşmada hazır bulundu. Sanık İ.M., "Polis olduklarını bilmiyordum. Beraatımı istiyorum" dedi. Sanığa, 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 10 ay hapis cezası verilirken, ehliyetine de 10 ay el konuldu.
 DHA-Genel Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-01-18 11:53:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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