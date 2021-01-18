Kayseri'de kısıtlama sonrası yoğunluk

Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, kent merkezinde yoğunluk yaşandı.Ülke genelinde Cuma günü 21.00'de başlayayıp, bu sabah 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kayseri'de kent merkezinde bugün yoğunluk oluştu. Özellikle banka şubelerinin önünde yoğunluk oluştuğu görüldü. Polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.Görüntü DökümüKayseri'de kent merkezinden insan yoğunluğu görüntüsüBanka önünde bekleyen kişilerden görüntüDiğer görüntülerSüre: 03.07 Boyut: 350 MB Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ-DHADHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-01-18 14:01:50
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.